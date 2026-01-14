Jurnalistul Realitatea Plus a mers în satele afectate și a stat de vorbă cu localnicii, care povestesc că frigul din case și scumpirile îi afectează din ce în ce mai mult. Unul dintre ei este Ristea Dumitru, un pensionar de 80 de ani, care spune că pensia i-a fost redusă și că nu mai face față cheltuielilor.

Cum i-a adus Ilie Bolojan pe români în pragul disperării

La temperaturi care coboară la –14 grade, bărbatul spune că lemnele sunt prea scumpe, iar necesarul pentru o iarnă depășește cu mult posibilitățile sale financiare. „Lemnele de foc sunt 800 de lei tona, aici la noi, la depozitul de unde le luăm. Și vă închipuiți că, să arzi într-o iarnă, îți trebuie 3, 4, poate 5 tone. Mai ales că eu am două sobe. Mai tragem, mai stăm și în frig. Ce să facem? Tragem, că banii nu ajung. Avem pensii, dar nu ne ajung”.

Oamenii stau în frig pentru că nu mai au bani de lemne

Pe lângă costurile pentru încălzire, oamenii se plâng și de creșterea impozitelor. Mulți spun că nu mai înțeleg de ce trebuie să plătească taxe suplimentare pentru case și terenuri achitate de zeci de ani. „Impozitele sunt o prostie făcută de Bolojan, de guvern, de parlament, de toți. Dacă eu am plătit casa, am plătit pământul, am plătit tot ce am aici, de ce mai vin iar taxe și impozite? Pentru ce motiv? Ca să ne sărăcească, să ne termine”, a declarat bărbatul.

Rugat să transmită un mesaj celor care ne conduc, bărbatul le-a spus politicienilor să se uite la realitatea din țară, unde oamenii de abia fac față de pe o zi pe alta.

„Să pună mâna să muncească, nu să-și bage banii în buzunarele lor. Să se uite la popor. Poporul este sărăcit, este îngropat de tot din cauza acestui guvern și a acestui parlament. Ei își dau salarii de milioane, iar noi trăim cu o pensie amărâtă de 2.000 de lei.”