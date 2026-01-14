Și pensionarii de peste 60 de ani au recurs la această variantă în contextul în care pensia de abia le mai ajunge pentru medicamente. Angajații cu vârste cuprinse între 25 și 55 de ani caută locuri de muncă suplimentare, iar mamele care stau acasă își doresc să găsească proiecte la distanță.

Potrivit unui studiu realizat de o platformă de recrutare în topul celor mai căutate activități care să le genereze bani în plus pentru bugetul lunar sunt:

lucrător comercial/retail – 14%,

curățenie (case/scări/spații) – 13%,

zilier în gospodării rurale (treburi, lemne, săpat, diverse) – 12%,

lucrător în construcții (zugrăveli, finisaje, reparații): 11%,

cameristă / menaj (inclusiv apartamente în regim hotelier) – 10%,

instalator – 9%,

electrician – 8%,

sudor – 5%,

altele (transport, producție, îngrijire, depozit, diverse) – 18%.

Printre îngrijorările românilor și motivele pentru care își caută de lucru sunt: impozite și taxe percepute în creștere (pentru 71% dintre aceștia), teama că își vor pierde locurile de muncă/scăderea veniturilor (64%), senzația că nu vor avea bani pentru cheltuielile uzuale și mâncare: 59%, iar pentru pensionari teama că nu le vor ajunge banii pentru medicamente (53%).