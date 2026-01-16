„Cu profundă tristețe am aflat că s-a stins din viață actorul și teologul Răzvan Ionescu. Îi mulțumim pentru contribuția sa artistică și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială a teatrului.

Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, promoția 1979, clasa profesorului Octavian Cotescu, Răzvan Ionescu a făcut parte dintr-o generație de artiști pentru care teatrul a însemnat o adevărată vocație, asumată cu rigoare și dăruire, au mai transmis reprezentanții Teatrului Bulandra.

De-a lungul carierei sale, actorul a interpretat roluri memorabile pe scena Bulandrei, printre care Damis în Tartuffe, în regia lui Alexandru Tocilescu, Ricardo în Câinele grădinarului, în regia lui Florian Pittiș, și Spizzi în Uriașii munților, montat de Cătălina Buzoianu.

Și senatorul Ionuț Vulpescu a transmis un mesaj de condoleanțe, evocând personalitatea complexă a lui Răzvan Ionescu: „A fost un artist rar: talentat și discret, vedetă în anii facultății, actor al Teatrului Național și al Teatrului Bulandra, format și ales de mari regizori, partener de scenă al unor actori excepționali. A avut talent literar autentic și a fost un teolog rafinat și polemic, cu o expresivitate a ideilor care venea dintr-o credință vie, neliniștită, asumată. A vorbit la înmormântarea Părintelui Dumitru Stăniloae, cu o gravitate și o lumină care îl defineau.”

Răzvan Ionescu rămâne în memoria publicului ca un artist complet, dedicat teatrului și reflecției teologice deopotrivă.