Potrivit polițiștilor, vineri, în jurul orei 16:40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Însurăței au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, de 10 ani, din comuna Viziru, ar fi fost agresat cu un cuțit.



”Din primele verificări se pare că minorul de 10 ani, în timp ce se afla în extravilanul localității Viziru, ar fi fost agresat de un alt minor de 10 ani, din comuna Viziru, pe fondul unei neînțelegeri legate de o jucărie. Minorul agresat a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, a transmis IPJ Brăila.

