Mii de bucureșteni stau în frig în apartamente, într-una din cele mai geroase nopți – HARTĂ
Mii de bucureșteni îndura din nou frigul în apartamente, în condițiile în care temperaturile de afară coboară mult sub zero grade Celsius. Harta oficială a Termoenergetica arată numeroase zone din Capitală unde agentul termic este livrat sub parametri sau unde există avarii. Locuitorii din Tei, Colentina, Pantelimon, Iancului, Dristor și Titan au parte de calorifere doar călduțe sau complet reci.

Potrivit datelor transmise în timp real de Termoenergetica, dintre cele 781 de puncte termice din București, 781 funcționează normal, 168 au deficiențe de funcționare, iar două nu funcționează deloc.

Conform aceleiași surse, este vorba de peste 1.100 de blocuri care au probleme de încălzire.

Cele mai afectate cartiere sunt cele din sectoarele 2 și 3, unde se concentrează cele mai multe puncte termice cu defecțiuni și cele mai multe imobile care primesc agent termic sub parametri sau deloc.

1. Pantelimon (Sectorul 2 & 3) – cel mai afectat

  • Zeci de puncte termice cu probleme

  • Sute de blocuri afectate

  • Zonele: Chișinău, Ritmului, Baicului, Avrig, Măgura Vulturului, Socului este, de departe, zona cu cele mai multe blocuri fără căldură.

2. Tei – Lacul Tei – Colentina (Sectorul 2)

  • Probleme masive la punctele termice: Județului, 5 Lacul Tei, Ramuri Tei, 13 Lacul Tei, 1 Teiul Doamnei, 2 Colentina, 7 Colentina

  • Zeci și zeci de blocuri afectate în fiecare sub‑zonă.

3. Iancului – Fundeni (Sectorul 2)

  • Puncte termice cu 15, 14, 31, 17 blocuri afectate fiecare

  • Probleme persistente cu parametrii insuficienți de la CET Sud.

4. Titan – 1 Decembrie – Pallady (Sectorul 3)

  • Puncte termice cu 20, 28, 26, 25, 27 blocuri afectate

  • Zonele: Trapezului, Liviu Rebreanu, Theodor Pallady, Ozana

5. Dristor – Baba Novac – Vitan (Sectorul 3)

  • Avarii și opriri la puncte termice din Dristor, Baba Novac, Vitan

  • Zeci de blocuri cu încălzire slabă

