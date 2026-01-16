Potrivit datelor transmise în timp real de Termoenergetica, dintre cele 781 de puncte termice din București, 781 funcționează normal, 168 au deficiențe de funcționare, iar două nu funcționează deloc.

Conform aceleiași surse, este vorba de peste 1.100 de blocuri care au probleme de încălzire.

Cele mai afectate cartiere sunt cele din sectoarele 2 și 3, unde se concentrează cele mai multe puncte termice cu defecțiuni și cele mai multe imobile care primesc agent termic sub parametri sau deloc.

1. Pantelimon (Sectorul 2 & 3) – cel mai afectat

Zeci de puncte termice cu probleme

Sute de blocuri afectate

Zonele: Chișinău, Ritmului, Baicului, Avrig, Măgura Vulturului, Socului este, de departe, zona cu cele mai multe blocuri fără căldură.

2. Tei – Lacul Tei – Colentina (Sectorul 2)

Probleme masive la punctele termice: Județului, 5 Lacul Tei, Ramuri Tei, 13 Lacul Tei, 1 Teiul Doamnei, 2 Colentina, 7 Colentina

Zeci și zeci de blocuri afectate în fiecare sub‑zonă.

3. Iancului – Fundeni (Sectorul 2)

Puncte termice cu 15, 14, 31, 17 blocuri afectate fiecare

Probleme persistente cu parametrii insuficienți de la CET Sud.

4. Titan – 1 Decembrie – Pallady (Sectorul 3)

Puncte termice cu 20, 28, 26, 25, 27 blocuri afectate

Zonele: Trapezului, Liviu Rebreanu, Theodor Pallady, Ozana

5. Dristor – Baba Novac – Vitan (Sectorul 3)