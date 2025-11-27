Magazinele abia țin pasul cu cererea, părinții o privesc ca pe o alternativă sănătoasă la tabletă, iar specialiștii vorbesc despre un fenomen reaprins de rețelele sociale. O pasiune renăscută, cu reguli clare și cu limite bine definite.

Kendama, noul trend din România

Pentru unii tineri, kendama a devenit mai mult decât o jucărie. Așa descrie Petru pasiunea care îl însoțește de ani întregi.

„Mă ajută foarte mult să-mi cresc abilitățile de dexteritate și reflexele. Când exersez foarte mult un trick, când reușesc mă simt foarte împlinit...e un mod foarte ușor de a-ți face prieteni și de a ieși afară... e foarte tare.”, spun copiii.

O nouă generație descoperă același entuziasm, iar magazinele specializate simt valul de cerere. Kevin spune că fiecare model nou dispare imediat din rafturi.

„Încurajăm acest sport... să lase telefoanele, tabletele, calculatoarele și promovăm acest sport pentru conexiunea minte- corp.”, a declarat administratorul unui magazin Kendama.

Multe familii văd în kendama un mod simplu de a-i ține pe cei mici departe de ecrane.

„Îi ține timpul ocupat, fără telefon, tabletă.”, completează părinții.

Cei mai tineri participanți la fenomen trăiesc totul cu o energie molipsitoare.

Specialiștii avertizează însă că succesul jocului depinde de modul în care este gestionat timpul.

„În momentul în care copilul funcționează după reguli clare și se joacă în perioada care este alocată jocului este în regula. În momentul în care scopul principal pentru copil devine partajarea acestor filmulețe pe rețele și reacția din partea vizitatorilor și timpul este necontrolat atunci devine o problemă.”, a mărturisit Elena Stambuli, consilier școlar.

Kendama are peste trei secole de istorie, iar în România revine acum în forță, impulsionată de TikTok și de competițiile online care transformă fiecare trick într-o provocare pentru milioane de tineri.