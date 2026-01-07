Reforma administrației, blocată de luni de zile

Cea mai veche restanță este reforma administrației, discutată încă din vară. Proiectul propus de premier trebuia să fie inclus în al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, însă a fost amânat succesiv: întâi câteva zile, apoi săptămâni, iar în final luni întregi. Documentul nu a mai fost prezentat public și nici nu a ajuns în Parlament.

România a intrat în 2026 fără buget aprobat

Guvernul nu a respectat nici Legea finanțelor publice, care obligă Executivul să trimită bugetul pentru anul următor în Parlament până la 15 noiembrie. România a trecut în 2026 fără un proiect de buget adoptat, iar documentul va fi dezbătut abia în februarie, după vacanța parlamentară.

Există discuții ca aleșii să fie chemați mai devreme din vacanță pentru a adopta rapid reformele restante.

Cumul pensie–salariu, promis dar nefinalizat

Coaliția a anunțat anul trecut limitarea cumulului pensiei cu salariul la stat, o măsură care ar afecta în special beneficiarii de pensii speciale. Proiectul a fost pus în dezbatere publică în noiembrie, însă conține numeroase excepții și nu a fost finalizat. Discuțiile au început încă din august, dar nu s-au concretizat.

Reforma pensiilor magistraților, blocată la CCR

Din același pachet de reforme face parte și modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați. Inițiativa este blocată la Curtea Constituțională, ceea ce reprezintă o nouă restanță pentru Guvern, arată o analiză Realitatea PLUS.