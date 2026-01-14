Dumitrescu va fi ambasador al proiectului de promovare a finalei Europa League, competiție pe care FRF își propune să o aducă la București în 2028 sau 2029.

Președintele FRF Răzvan Burleanu a explicat că organizarea unui astfel de eveniment ar putea reprezenta „un element declanșator” pentru creșterea nivelului cluburilor românești.

„Ceea ce ne dorim este să folosim această finală Europa League ca un element declanșator pentru cluburile din România, astfel încât să înțeleagă mai bine specificul pieței din Europa Centrală și de Est. Avem aceeași misiune – formarea jucătorilor români, pentru ca ei să se poată integra în fotbalul modern”, a declarat Burleanu, după ședința Comitetului Executiv din 9 decembrie 2025.

Totodată, FRF va lansa un nou departament, Professional Club Services, care va urmări crearea unui cadru unitar pentru dezvoltarea tinerilor jucători și pentru tranziția acestora către fotbalul de performanță. În cadrul acestui proiect, Ilie Dumitrescu va ocupa funcția de Player Transition Manager, având rolul de a facilita colaborarea dintre federație și cluburile profesioniste în procesul de integrare a tinerilor în echipele de seniori.

„Tranziția jucătorilor de la juniori la echipele de club și la loturile naționale este o componentă esențială. Pentru a reuși, e nevoie de implicarea cluburilor, astfel încât cât mai mulți jucători de valoare să ajungă la echipele naționale. Mă bucur, de asemenea, să fiu parte a proiectului FRF Professional Coaching Summit, care vizează dezvoltarea antrenorilor români”, a spus Ilie Dumitrescu.

FRF își continuă astfel strategia de a apropia tot mai mult cluburile de echipele naționale, în baza principiului că „obiectivele cluburilor sunt și obiectivele echipei naționale”.

După succesul evenimentului Youth Coaching Summit 2025, care a reunit 150 de antrenori de juniori, federația își propune ca ediția din 2026 să treacă pragul de 500 de participanți și să lanseze, din toamnă, Professional Coaching Summit, dedicat antrenorilor cu Licența Pro și Licența A.