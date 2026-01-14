Scandal la Spitalul Judeţean Constanța, după moartea unei femei de 42 de ani, bolnavă de cancer. Familia îi acuză pe medici că nu ar fi îngrijit-o corespunzător

Scandal la Spitalul Judeţean Constanța. FOTO: Facebook

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa este în mijlocul unui scandal de proporții, după ce familia unei femei în vârstă de 42 de ani, care era bolnavă de cancer, acuză cadrele medicale că nu ar fi îngrijit-o corespunzător, iar în urmă cu o săptămână a murit într-o unitate medicală privată. 

Pacienta, diagnostică cu cancer, a fost internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pe data de 29 decembrie, iar familia susţine că nu a fost îngrijită corespunzător. Aceasta ar fi primit hrană solidă, deşi aceasta nu îi era recomandată, în loc să îi fie administrată hrană perfuzabilă.

”Vrem să aflăm de ce o persoană cu afecţiunea ei a fost lăsată fără hrană, deşi familia a adus hrană perfuzabilă. Decesul ei a survenit într-un alt spital pentru că membrii familiei nu au mai suportat să vadă starea în care era, atât de neglijată şi au decis transferarea într-un alt spital unde, din păcate, a şi decedat”, a declarat avocatul familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail. 

La rândul lor, reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au transmis că vor verifica toate aspectele semnalate în acest caz. 

”Pacienta menţionată în materialele de presă nu era internată în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa la data de 07.01.2026, dată la care, potrivit articolelor citate, a survenit decesul. La nivelul unităţii medicale sunt în curs verificări privind toate aspectele semnalate, iar Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa va pune la dispoziţia instituţiilor abilitate toate documentele solicitate, în vederea clarificării situaţiei”, au transmis reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. 

Ei au ținut să precizeze faptul că Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului stabileşte că ”toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia".