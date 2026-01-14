Pacienta, diagnostică cu cancer, a fost internată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pe data de 29 decembrie, iar familia susţine că nu a fost îngrijită corespunzător. Aceasta ar fi primit hrană solidă, deşi aceasta nu îi era recomandată, în loc să îi fie administrată hrană perfuzabilă.

”Vrem să aflăm de ce o persoană cu afecţiunea ei a fost lăsată fără hrană, deşi familia a adus hrană perfuzabilă. Decesul ei a survenit într-un alt spital pentru că membrii familiei nu au mai suportat să vadă starea în care era, atât de neglijată şi au decis transferarea într-un alt spital unde, din păcate, a şi decedat”, a declarat avocatul familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail.

La rândul lor, reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au transmis că vor verifica toate aspectele semnalate în acest caz.

”Pacienta menţionată în materialele de presă nu era internată în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa la data de 07.01.2026, dată la care, potrivit articolelor citate, a survenit decesul. La nivelul unităţii medicale sunt în curs verificări privind toate aspectele semnalate, iar Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa va pune la dispoziţia instituţiilor abilitate toate documentele solicitate, în vederea clarificării situaţiei”, au transmis reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Ei au ținut să precizeze faptul că Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului stabileşte că ”toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia".