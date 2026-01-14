”În Ucraina, din cauza bombardamentelor rusești, înțeleg că au rămas vreo 600-700 de blocuri din Kiev fără căldură. Iarnă, frig, nenorocire curată, o dramă, categoric. Și primarul Kievului, Kliciko, i-a îndemnat pe kieveni, ăștia care sunt fără căldură, să plece la țară, să găsească undeva un loc.

La București, bombardierii de la Primăria Capitalei, ELCEN, RADET, Termoenergetica, au lăsat 3.500 de blocuri fără căldură în plină iarnă.

În momentul ăsta stai și te gândești: deci Ucraina, război, bombardament, ruși, 600 de blocuri; România, București, bombardierii, în sensul de nenorociți, 3.500 de blocuri.

Băi, om fi în război. Ne-or bombarda, nu știu, cred că ne bombardează tâmpenia, prostia din capul ăstora.

Au avut o căruță de bani la dispoziție, niște nenorociți care și-au bătut joc de această țară de la cap la coadă. Totul este o cârpeală, totul! Totul în România e o cârpeală. Unde te uiți, totul este o improvizație, peste tot nu e nimic coerent”, a declarat Robert Turcescu.