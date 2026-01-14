”Petrea Vasile (Morho-doctor) ultimul veteran de război și cel mai vârstnic locuitor al comunei Sânpetru de Câmpie a câștigat ultima bătălie pe frontul eternității!

Dumnezeu să îi facă parte de odihna cea veșnică! Petrea Vasile s-a născut la data de 13 octombrie 1923, s-a căsătorit cu Maria Banu, având trei fete: Livia, Elena și Mariana. În ultima perioadă a vieții sale a fost decorat cu medaliile Crucea Comemorativă și Eliberarea de sub jugul fascist, soldat Vasile Petrea (cunoscut în sat drept Vaslica Morho - doctor).

Acesta, militar fiind, a participat la cel de-Al Doilea Război Mondial, la transmisiuni, în cadrul Batalionului 8, Divizia a II-a, Vânători de munte, Aiud, județul Alba. În 2023, Petrea Vasile a primit din partea ministrului Apărării de la acea vreme, Angel Tîlvăr, o diplomă aniversară. Drept urmare a faptelor de arme și a exemplului de viață în cadrul comunității, Petrea Vasile a rămas o emblemă a onoarei pentru comuna Sânpetru de Câmpie”, a transmis Primăria Sânpetru de Câmpie pe Facebook.

La ultima sa aniversare din octombrie 2025, Petrea Vasile a spus că își dorește ”să fie pace, liniște și sănătate, că atunci le ai pe toate”.

”Ne-a promis că ne așteaptă și la sărbătorirea celei de-a 103 aniversări, însă nu și-a ținut promisiunea. Pentru sânpetreni rămâne cu siguranță imaginea unui om integru, care și-a depășit de multe ori limitele și a păstrat un echilibru în tot ceea ce a făcut. A încetat din viață la vârsta de 102 ani. Sincere condoleanțe familiei!”, mai precizează Primăria Sânpetru de Câmpie.