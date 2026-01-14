O sală de clasă din Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani a fost scena unui incident grav, după ce o porțiune din tavan s-a prăbușit în timpul cursurilor. Incidentul care putea să aibă urmări grave s-a petrecut, culmea, în condițiile în care clădirea a fost recent reabilitată printr-un proiect PNRR.

Potrivit informațiilor existente, fragmente din tavanul unității de învățământ s‑au desprins și au căzut peste catedră și prima bancă în timpul orei. Deși incidentul a provocat panică în rândul elevilor și profesorilor, nimeni nu a suferit răni grave.

Sala de clasă a fost evacuată imediat, iar conducerea școlii a dispus verificări urgente pentru a identifica eventuale alte pericole în clădire. Zona afectată a fost izolată, iar cursurile au fost suspendate temporar în acel spațiu.

Cauzele prăbușirii urmează să fie stabilite în urma unei anchete, au anunțat autortățile locale.