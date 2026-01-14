Echipajele medicale ajunse la fața locului au început manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața victimei nu a mai putut fi salvată. Medicii au declarat decesul la scurt timp după intervenție.

Femeie din Ploiești, lovită mortal pe o trecere de pietoni

Polițiștii rutieri au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Șoferul implicat a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Traficul în zonă a fost dirijat temporar pentru a permite intervenția echipelor de anchetă, iar autoritățile fac apel la prudență sporită atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni, mai ales pe arterele intens circulate și în condiții de vizibilitate redusă.