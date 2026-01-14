Zi decisivă la Guvern, unde premierul Ilie Bolojan coordonează un maraton de ședințe dedicate configurării bugetului de stat pentru anul 2026. Agenda zilei este marcată de presiunea termenului limită de joi, până la care miniștrii trebuie să prezinte planuri concrete pentru reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrația centrală.

Discuțiile de dimineață s-au concentrat pe portofoliile cheie — Transporturi, Agricultură, Sănătate, Justiție și Muncă — cu un accent deosebit pe Agricultură, unde se urmărește stimularea producției locale și a exporturilor prin credite și integrarea fondurilor europene. Premierul a reiterat că obiectivul central rămâne utilizarea responsabilă a banilor publici și eficientizarea aparatului de stat. Seria consultărilor bugetare va continua în această seară, de la ora 18:00, cu miniștrii Afacerilor Externe, Mediului și Economiei.

În paralel cu strategia fiscală, Executivul reia astăzi un front de reformă esențial: Comitetul pentru revizuirea legilor justiției se întrunește în prima ședință din acest an. Înființat anul trecut ca răspuns la vulnerabilitățile sistemice expuse de investigațiile Recorder și de petițiile magistraților, acest for are misiunea de a corecta legile adoptate în 2022. Obiectivul asumat este clar: formularea unor soluții legislative care să garanteze independența reală a actului de justiție și să elimine deficiențele semnalate în dezbaterea publică.