Ce efecte terapeutice are râsul asupra organismului tău

Râsul în sine este o terapie și ar trebui “practicat” zilnic de toată lumea. Oricine ar trebui să-și găsescă acel motiv care să-l binedispună, să-l facă să râdă sau și mai eficient ar fi să se înconjoare de oameni care să-l facă să râdă cât mai mult posibil.

Se și spune că nu te poți îndrăgosti de o persoană cu care nu ai râs niciodată. Și pe bună dreptate așa este. Să ai lângă tine omul care te face mereu să râzi, înseamnă să dispui de o adevărată terapie constantă. Pe lângă această stare de bine pe care ne-o conferă râsul, mai are și o serie de efecte terapeutice, constatate de medicină.

Iată care sunt acestea

În timp ce râdem sunt eliberate endorfinele care sunt hormonii fericirii.

Îmbunătățește circulația sangvină și reglează tensiunea arterială.

Acționează asupra organismului precum sportul. De exemplu, cinci minute de râs echivalează cu 45 de minute de exerciții fizice ușoare.

Are efect de anestezic împotriva durerii.

Atenuează oboseala și stresul.

În timpul procesului de râs, organele sunt efectiv masate.

Ajută la relaxarea musculaturii și la redarea stării de confort.

La nivel psihic, ajută la relativizarea problemelor.

De asemenea, previne îmbolnăvirea și întărește capacitatea de apărare a organismului.

În schimb, supărarea provoacă o serie de efecte negative asupra organismului, printre care următoarele.

Crește tensiunea arterială.

Produce aciditate la stomac.

Favorizează apariția bolilor de stomac, precum ulcerul.

Crește riscul de cancer.

Provoacă insomnie.

Și iertarea poate avea efecte benefice asupra sănătății. Astfel, dacă sunteți supărați pe cineva, indicat ar fi să încercați să-l iertați, în primul rând pentru binele sănătății voastre. Atunci când iertați se produc următoarele efecte asupra organismului, scrie Almanah Online.