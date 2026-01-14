Ce efecte terapeutice are râsul asupra organismului tău
Râsul în sine este o terapie și ar trebui “practicat” zilnic de toată lumea. Oricine ar trebui să-și găsescă acel motiv care să-l binedispună, să-l facă să râdă sau și mai eficient ar fi să se înconjoare de oameni care să-l facă să râdă cât mai mult posibil.
Se și spune că nu te poți îndrăgosti de o persoană cu care nu ai râs niciodată. Și pe bună dreptate așa este. Să ai lângă tine omul care te face mereu să râzi, înseamnă să dispui de o adevărată terapie constantă. Pe lângă această stare de bine pe care ne-o conferă râsul, mai are și o serie de efecte terapeutice, constatate de medicină.
Iată care sunt acestea
- În timp ce râdem sunt eliberate endorfinele care sunt hormonii fericirii.
- Îmbunătățește circulația sangvină și reglează tensiunea arterială.
- Acționează asupra organismului precum sportul. De exemplu, cinci minute de râs echivalează cu 45 de minute de exerciții fizice ușoare.
- Are efect de anestezic împotriva durerii.
- Atenuează oboseala și stresul.
- În timpul procesului de râs, organele sunt efectiv masate.
- Ajută la relaxarea musculaturii și la redarea stării de confort.
- La nivel psihic, ajută la relativizarea problemelor.
- De asemenea, previne îmbolnăvirea și întărește capacitatea de apărare a organismului.
În schimb, supărarea provoacă o serie de efecte negative asupra organismului, printre care următoarele.
- Crește tensiunea arterială.
- Produce aciditate la stomac.
- Favorizează apariția bolilor de stomac, precum ulcerul.
- Crește riscul de cancer.
- Provoacă insomnie.
Și iertarea poate avea efecte benefice asupra sănătății. Astfel, dacă sunteți supărați pe cineva, indicat ar fi să încercați să-l iertați, în primul rând pentru binele sănătății voastre. Atunci când iertați se produc următoarele efecte asupra organismului, scrie Almanah Online.
- Tensiunea arterială ridicată este reglată.
- Are efect benefic asupra digestiei și respirației.
- Ajută și facilitează un somn liniștit și odihnitor.
- Sistemul imunitar devine mai rezistent.
- De asemenea, iertarea ajută la relaxarea fizică și psihică.
Care este temperatura potrivită în locuință iarna. Ce recomandă specialiștii