Supă cremă de dovleac cu turmeric și lapte de cocos

Bogată în betacaroten, fier și vitamina A. Are efect antiinflamator și antioxidant.

Ingrediente

800 g dovleac plăcintar curățat

1 ceapă

2 morcovi

2 cm ghimbir proaspăt

1 linguriță de turmeric

1 litru supă de legume

100 ml lapte de cocos

2 linguri de ulei de măsline

sare

piper

1 lingură semințe prăjite pentru decor

Mod de preparare

Legumele se curăță și se taie cuburi. Într-o oală se încinge uleiul, se adaugă ceapa, morcovii și ghimbirul și se călesc cinci minute la foc mic. Se adaugă dovleacul, turmericul, sarea și piperul, apoi se toarnă supa de legume fierbinte. Se lasă la fiert aproximativ 30 de minute, până când dovleacul devine moale. Se pasează totul până se obține o cremă fină, se adaugă laptele de cocos și se mai lasă pe foc un minut. Se servește cu semințe prăjite și puțin ulei de măsline.

Supă cremă de usturoi copt cu cartof dulce

Efect antiinflamator, bogată în antioxidanți și vitamina C.

Ingrediente

2 căpățâni de usturoi

2 cartofi dulci

800 ml supă de legume

100 ml smântână vegetală

1 linguriță de cimbru

1 lingură de ulei de măsline

sare

piper

Mod de preparare

Capetele de usturoi și cartofii dulci se coc în coajă la 200°C timp de 40 de minute. După răcire, se scoate miezul și se pune într-o oală cu supa de legume. Se adaugă cimbrul, sarea și piperul și se fierbe 10 minute. Se mixează până devine o cremă densă, se adaugă smântâna vegetală și uleiul de măsline. Se servește cu ierburi aromatice.

Supă de broccoli cu semințe de dovleac

Conține zinc, magneziu și clorofilă. Întărește sistemul imunitar și osos.

Ingrediente

300 g broccoli

1 ceapă

1 cartof mic

1 cățel usturoi

1 litru supă de legume

1 lingură de ulei de măsline

30 g semințe de dovleac

sare

piper

Mod de preparare

Broccoli, ceapa, cartoful și usturoiul se pun la fiert în supa de legume. Se lasă 15 minute, până când toate legumele devin fragede. Se pasează până devine o cremă fină, se adaugă uleiul de măsline și se potrivește gustul. Se servește cu semințe de dovleac prăjite ușor.