O rachetă spațială chineză a fost lansată accidental în timpul unui test la sol, prăbușindu-se ulterior într-o zonă muntoasă din orașul Gongyi, situat în centrul Chinei. Reprezentanții companiei Beijing Tianbing Technology au explicat că prima treaptă a rachetei Tianlong-3, aflată în plin proces de dezvoltare, s-a desprins de pe rampa de lansare din cauza unei defecțiuni structurale apărute în timpul verificărilor.

Potrivit Biroului pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență din China, incendiul izbucnit în urma prăbușirii a fost stins între timp, iar incidentul nu s-a soldat cu victime.

În timpul unei verificări de rutină a motoarelor, racheta s-a desprins din suporturile de fixare din cauza forței de propulsie uriașe, decolând necontrolat de pe rampă. După un zbor scurt, sistemele computerizate s-au oprit, iar racheta a căzut într-o zonă deluroasă, provocând o explozie spectaculoasă surprinsă de localnici în înregistrări video devenite virale.