Dani Mocanu și fratele său, Ionuț, au lansat o ultimă ofensivă legală pentru a scăpa de pedepsele cu închisoarea, depunând o cerere de recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție. Prin această cale extraordinară de atac, cei doi vizează anularea condamnării definitive, invocând presupuse erori de drept comise de instanțele inferioare. În prezent, magistrații români verifică dacă solicitarea îndeplinește criteriile de admisibilitate, fără a fixa încă un termen de judecată.

Lupta pentru extrădare: Italia amână decizia până pe 20 ianuarie

Acest demers juridic se desfășoară în paralel cu o procedură tensionată de extrădare. Aflați în prezent sub măsura arestului la domiciliu în Italia, frații Mocanu așteaptă verdictul Curții de Apel din Napoli privind predarea lor către autoritățile din România. Deși Bucureștiul a solicitat oficial repatrierea acestora pentru executarea pedepselor, judecătorii italieni au amânat procesul, stabilind un nou termen pentru data de 20 ianuarie.

Detaliile dosarului: Atacul cu ranga din benzinărie

Condamnările care au dus la acest scenariu internațional au fost pronunțate definitiv la începutul lunii noiembrie 2025. Dani Mocanu a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu executare, în timp ce fratele său, Ionuț, a fost condamnat la 7 ani. Dosarul vizează un incident violent petrecut în 2022 într-o benzinărie din Pitești, unde artistul și fratele său ar fi agresat brutal un bărbat folosind o rangă.

Un cazier marcat de prescripție

Nu este prima dată când Dani Mocanu se confruntă cu probleme penale de amploare. Anterior, manelistul primise o sentință de 6 ani și cinci luni de închisoare într-un caz de proxenetism și spălare de bani. Totuși, acea pedeapsă nu a mai fost pusă în executare, artistul beneficiind de prescrierea faptelor. De data aceasta însă, condamnarea pentru tentativă de omor este una proaspătă, iar singura șansă de a evita celula rămâne decizia magistraților de la Curtea Supremă.