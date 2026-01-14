Energia electrică devine tot mai scumpă, iar fiecare episod de vreme extremă scoate la iveală vulnerabilitățile sistemului. Creșterea consumului, combinată cu producția limitată, generează presiuni tot mai mari, resimțite direct de populație.

România se află în continuare printre statele europene cu cele mai ridicate costuri la energie. Pe piața spot, valorile au urcat accelerat, cu vârfuri greu de imaginat în urmă cu câțiva ani. Diferențele față de țările din vestul Europei sunt considerabile, acolo unde energia ajunge să fie de aproape trei ori mai ieftină. Specialiștii atrag atenția că această evoluție este susținută de cererea ridicată și de aportul redus al surselor regenerabile.

În paralel, consumul de electricitate a atins niveluri record. Sistemele de încălzire funcționează intens, iluminatul este utilizat mai mult, iar necesarul total a depășit praguri nemaiatinse de ani buni. Aceste vârfuri exercită o presiune constantă asupra rețelelor de transport și distribuție, iar menținerea stabilității devine tot mai dificilă.

Pentru a face față cererii, România este nevoită să apeleze tot mai mult la importuri. Producția internă nu reușește să acopere integral vârfurile de consum, iar energia din afara țării completează diferențele. Greul este dus de hidrocentrale, energia nucleară și centralele pe hidrocarburi. Și cum gerul persistă, kilowații se adună, iar la final nota de plată ajunge pe masa românilor.