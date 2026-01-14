Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț a transmis, miercuri, că ”pe 13 ianuarie, în jurul orei 10:30, polițiștii nemțeni au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că o persoană provoacă scandal la sediul unei instituții publice (Primăria) din localitatea Făurei”.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au identificat persoana reclamată, un tânăr în vârstă de 29 de ani, din aceeași localitate, aflat într-o stare vădită de ebrietate și manifesta un comportament recalcitrant.

Imediat, polițiștii l-au imobilizat și încătușat pe individul asupra căruia au găsit un cuțit, care a fost ridicat pentru continuarea cercetărilor.

”În aceeași zi, după administrarea probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, a anunțat IPJ Neamț.