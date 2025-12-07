Sâmbătă seară, în jurul orei 22:40, polițiștii Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au fost alertați despre un șofer care punea în pericol trecătorii pe strada Calea Romanului din comuna Girov.

La sosirea echipajelor, suspectul a refuzat să oprească și a fugit spre satul Boțești, intrând apoi cu mașina în albia râului Cracău, în zona unei balastiere. A abandonat autoturismul și s-a refugiat în pădure.​

După o căutare intensă, tânărul a fost depistat într-o zonă împădurită din Boțești.

Acesta a fost fost verificat cu ajutorul testului etilotest care a arătat o alcoolemie de 0,66 mg/l de acool pur în aerul respirat, iar verificările au confirmat că nu posedă permis de conducere valabil.

IPJ Neamț l-a reținut pentru 24 de ore și este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.