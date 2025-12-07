O simplă postare pe Reddit, însoțită de o fotografie cu prețul unui cofraj, a declanșat o avalanșă de reacții și comentarii. Mulți consumatori și-au exprimat indignarea față de costurile tot mai mari, iar discuția s-a transformat rapid într-o dezbatere despre cauze, responsabilități și soluții.

Revolta pornită din mediul online

Duminică, 7 decembrie, un utilizator a publicat imaginea unui cofraj de ouă vândut cu 35 de lei, însoțită de un mesaj plin de frustrare: „Ce e în neregulă cu țara asta?! De când s-au făcut ouăle 35 RON?! Wtf, nu erau 22? Dintr-un bon de masă, abia mai iei un carton de ouă. Ăștia care zic mereu că nu au buget când ceri mărire salarială, oare trec și ei prin supermarket?!”. Postarea a devenit rapid virală, atrăgând sute de reacții și comentarii.

Explicațiile invocate de români

Mulți dintre cei care au intervenit în discuție au pus scumpirea pe seama contextului european, marcat de epidemia de gripă aviară. „Gripa aviară în Europa, peste tot au crescut prețurile. Cine zice că găsesc ouă sub 1 leu / buc, nu a mai intrat în magazine în ultimele 2 săptămâni”, a scris un utilizator.

Altcineva a adăugat: „Acum 1-2 săptămâni era 1.50 Ron / ou din cauza gripei aviare din Europa… Este normal să crească prețul când cererea depășește oferta... Acum pare că își revin la normal.”

Există însă și experiențe mai dramatice: „Vreo săptămână nu am găsit ouă deloc în magazinele mici din jurul meu. Deci de data asta nu e nimic în neregulă cu țara asta”, a povestit un alt român.

Îngrijorări legate de evoluția prețurilor

Unii consumatori se tem că scumpirile nu vor fi temporare. „Stai liniștit că prețul așa va rămâne și după ce trece aviara asta. De fapt o să crească și mai mult… Vin scumpirile, vine o sărbătoare mai importantă, cum ar fi Crăciunul sau Paștele, se scumpesc iar toate”, a avertizat un utilizator.

Discuții despre calitate și accesibilitate

Pe de altă parte, există și voci care consideră că prețul reflectă calitatea produsului. „1 leu oul. E ok. Prețul de 35 e pentru cartonul de jos cu 30 de ouă. Cartonul de 12 e cam 12-14 și alea cod 0 vreo 17-18”, a explicat cineva.

Altcineva a pus problema în termeni mai duri: „Nimic nu e scump, doar suntem noi săraci.” Această observație a deschis o nouă direcție de dezbatere, legată de nivelul veniturilor și de puterea de cumpărare a românilor.

Îndemnuri pentru susținerea producătorilor locali

Postarea a inclus și un apel la sprijinirea agriculturii locale. „Fraților… sincer… mergeți la țară, în orice sat, la primul birt și întrebați cine vinde ouă. Eu așa am găsit: mă duc la nea Ion și cumpăr de la el vreo 30-40 de ouă. Susțineți agricultura locală, vă rog!”, a scris un român.

