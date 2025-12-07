AUR a cerut renumărarea voturilor în mai multe secții de votare din București

Caz de mită electorală într-un oraș din România: un reprezentant de partid ar fi oferit alcool pentru influențarea votului
Caz de mită electorală într-un oraș din România: un reprezentant de partid ar fi oferit alcool pentru influențarea votului

AUR a solicitat oficial renumărarea voturilor în mai multe secții de votare din București, invocând suspiciuni legate de corectitudinea procesului electoral.

Potrivit reprezentanților formațiunii, au fost identificate nereguli care ridică semne de întrebare asupra modului în care s-a desfășurat numărătoarea inițială. Decizia de a cere verificarea suplimentară a buletinelor de vot vine în contextul tensiunilor generate de rezultatele scrutinului pentru Primăria Capitalei.

În prezent, procesul de renumărare este în desfășurare, iar autoritățile verifică fiecare vot pentru a clarifica situația. Reprezentanții AUR au transmis că vor monitoriza atent procedura, considerând că transparența și respectarea regulilor sunt esențiale pentru credibilitatea rezultatului final.

Această etapă suplimentară are rolul de a confirma sau infirma suspiciunile legate de nereguli și de a asigura că rezultatul reflectă voința reală a alegătorilor.

George Simion: „Cred că un prim obiectiv poate fi bifat ca și îndeplinit, că suntem parte a societății bucureștene”