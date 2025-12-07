Potrivit reprezentanților formațiunii, au fost identificate nereguli care ridică semne de întrebare asupra modului în care s-a desfășurat numărătoarea inițială. Decizia de a cere verificarea suplimentară a buletinelor de vot vine în contextul tensiunilor generate de rezultatele scrutinului pentru Primăria Capitalei.

În prezent, procesul de renumărare este în desfășurare, iar autoritățile verifică fiecare vot pentru a clarifica situația. Reprezentanții AUR au transmis că vor monitoriza atent procedura, considerând că transparența și respectarea regulilor sunt esențiale pentru credibilitatea rezultatului final.

Această etapă suplimentară are rolul de a confirma sau infirma suspiciunile legate de nereguli și de a asigura că rezultatul reflectă voința reală a alegătorilor.

George Simion: „Cred că un prim obiectiv poate fi bifat ca și îndeplinit, că suntem parte a societății bucureștene”