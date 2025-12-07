UPDATE 22:00 - Rusia a atacat un baraj, provocând temeri privind avarii critice

Rusia a atacat barajul de la Pechenihy, în regiunea Harkiv, pe 7 decembrie, provocând temeri privind avarii critice și afectarea alimentării cu apă a orașului Harkiv. Autoritățile ucrainene au suspendat traficul pe baraj și au anunțat că sunt pregătite pentru scenariul deteriorării grave a infrastructurii.

UPDATE 20:00 - Șeful Pentagonului apasă pedala înarmării nucleare, după amenințările Rusiei

Statele Unite au decis să demareze un amplu proces de modernizare a triadei nucleare, considerată fundamentul strategiei de descurajare militară a Washingtonului. Anunțul a fost făcut de secretarul american al războiului, Pete Hegseth, în cadrul Forumului Național de Apărare "Ronald Reagan".

Oficialul a subliniat că modernizarea va oferi „instrumente suplimentare pentru susținerea descurajării și gestionarea escaladării”, într-un context internațional marcat de tensiuni și competiție între marile puteri nucleare. Decizia americană vine pe fondul unor declarații recente ale președintelui rus Vladimir Putin. La sfârșitul lunii octombrie, acesta a anunțat finalizarea „testelor decisive” ale rachetei de croazieră intercontinentale Burevestnik, propulsată nuclear, pe care a descris-o drept o armă „unică”, cu „rază nelimitată”. Ulterior, Putin a vorbit și despre „testele reușite” ale torpilei nucleare Poseidon.

UPDATE 17:00 Fiul lui Trump s-a dezvănțuit împotriva lui Zelenski și Uniunii Europene. Acuzații fără precedent la adresa oligarhilor ucraineni

Fiul cel mare al lui Donald Trump a lansat o tiradă împotriva continuării luptelor din Ucraina, sugerând că în spatele dorinței de a menține conflictul se află bogații „corupți”, care au părăsit țara, lăsând „clasa țărănească” să lupte în război.

UPDATE 15:30 - Bilanț tragic după noile atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei

Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 19 rănite în atacurile rusești asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile locale pe 7 decembrie.

Potrivit Forțelor Aeriene, Rusia a lansat cinci rachete balistice și 241 de drone în cursul nopții. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare 175 de drone, două rachete aeroballistice Kh-47M2 „Kinzhal” și două rachete balistice Iskander-M/KN-23. Alte 65 de drone au trecut de apărare și au lovit 14 locații.

UPDATE 12:30 - Oficial SUA, despre acordul de pace cu Ucraina: "Este foarte aproape"

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” şi depinde acum de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina şi centrala nucleară de la Zaporojie, scrie Reuters.

UPDATE 11:20 - Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipele sale se află în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru a evalua siguranţa nucleară şi au constatat că structura în formă de arc de la Cernobîl şi-a pierdut „funcţiile primare de siguranţă” în urma unui bombardament din februarie.

UPDATE 7:00 - Explozia a fost auzită în oraș începând cu ora 1:30 dimineața, ora locală, au raportat grupurile de monitorizare, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat asupra unui baraj de rachete și drone care se apropiau.

Mai multe rachete hipersonice Kinzhal au fost lansate către oraș, precum și zeci de drone rusești.

Primarul orașului Kremenchuk, Vitaliy Maletsky, a raportat că există întreruperi în alimentarea cu energie electrică, apă și încălzire în unele părți ale orașului, echipele lucrând pentru a restabili alimentarea.

Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la eventuale victime sau la amploarea totală a pagubelor cauzate.

Forțele aeriene au emis alerte de raid aerian la nivel național, în timp ce avioanele rusești MiG-31K, capabile să lanseze rachete hipersonice, au decolat, conform Kyiv Independent.

Kremenchuk, situat pe malurile râului Nipru, în regiunea Poltava, avea o populație de 215.000 de locuitori înainte de război. Orașul este situat la aproximativ 250 de kilometri (155 mile) sud-est de capitala Kiev.

În timpul atacului, au fost auzite explozii și în orașul Fastiv din regiunea Kiev, la doar o zi după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, inclusiv asupra regiunii Kiev, vizând infrastructura energetică a Ucrainei.

Gara principală din Fastiv a fost lovită în atacul din 5 decembrie, un atac pe care președintele Volodimir Zelenski l-a descris ca fiind „fără sens din punct de vedere militar”.

Ministrul de interne al Ucrainei, Ihor Klymenko, a raportat că opt persoane au fost rănite.