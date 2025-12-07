„Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că restul lucrurilor se vor rezolva destul de bine. Suntem aproape de final”, a declarat Kellogg, conform Reuters.

Cele două probleme principale rămase nerezolvate vizează viitorul regiunii Donbas – unde Rusia controlează în prezent peste 80% din Donețk și întreaga Luhansk – și soarta centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub control rusesc.

Kellogg a subliniat amploarea „îngrozitoare” a victimelor, estimată la peste 2 milioane de morți și răniți de la invazia rusă din februarie 2022, Rusia controlând acum 19,2% din teritoriul ucrainean, inclusiv Crimeea anexată în 2014.

Un proiect preliminar de 28 de propuneri americane, divulgat recent, prevede repornirea reactorilor de la Zaporojie sub supraveghere IAEA, cu energie distribuită egal între Rusia și Ucraina, dar a alarmat Kievul și europenii prin cedări teritoriale și limitări ale armatei ucrainene.​

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut recent o convorbire „substanțială” cu trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele acestuia, Kremlinul așteptându-se ca ei să finalizeze acordul. Declarațiile vin în contextul unor discuții intense la Miami și Geneva, cu optimism american privind o soluție rapidă.