”Astăzi, 08.12.2025, la ora 14:29, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autobuz, pe strada 9 Mai din Sânnicolau Mare. La locul intervenţiei s-au deplasat de urgenţă 5 pompieri cu o autospecială de stingere din cadrul Secţiei de Pompieri Sânnicolau Mare”, a transmis ISU Timiş.

Potrivit reprezentanților instituției, incendiul s-a manifestat la instalaţia electrică din plafonul autobuzului, fiind lichidat rapid de către pompieri.

Autobuzul aparţine unei firme private şi transporta 52 de persoane în momentul în care au izbucnit flăcările.

Din fericire, în urma acestui incendiu, nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale.