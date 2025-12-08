Incidentul, petrecut pe linia 8 în stația Haferkamp, în drum spre gara centrală, a început cu insulte homofobe, escaladând rapid într-o bătaie violentă.​

Potrivit purtătoarei de cuvânt a poliției, Franka Haedke, bărbatul s-a apropiat de victime și le-a înjurat, urmat de lovituri neașteptate cu pumnul în față, notează BILD.

„Când cele două s-au sărutat, bărbatul de 25 de ani s-a apropiat de ele și le-a insultat folosind injurii cu caracter homofob. Polițiștii au oprit tramvaiul și au imobilizat agresorul. Statutsschutz investighează acum cazul ca infracțiune motivată de ură”, a spus Franka Haedke, purtătoarea de cuvânt a poliției.

Una dintre tinere, cea de 18 ani, a leșinat pe podeaua tramvaiului, iar agresorul a continuat atacul, lovind-o cu piciorul în abdomen. Polițiștii aflați în patrulare la gara centrală au oprit tramvaiul și l-au imobilizat pe suspect.​

Agresorul a fost dus la secție, iar cazul este anchetat de poliția judiciară pentru vătămare corporală gravă. În plus, departamentul Statutsschutz, specializat pe infracțiuni motivate de ură, a preluat dosarul, calificând agresiunea ca posibilă crimă homofobă. Victimele au primit îngrijiri medicale, iar poliția continuă investigațiile.