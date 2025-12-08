Programul aglomerat al șefului statului, adaptat la fusul orar românesc, include luni dimineața o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze, organizată de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef), urmată de întrevederea cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, și inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” din Parcul Monceau.

Apoi, la ora 14:00, va avea loc discuția bilaterală cu Macron, iar seara este programată o vizită la fabrica Thales.​

Marți, agenda continuă cu primirea președintelui Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler, la ora 13:15, și se încheie cu o întâlnire cu comunitatea românească din Franța, la ora 21:00. Vizita subliniază relațiile bilaterale româno-franceze, cu accent pe cooperare economică și sprijin pentru diaspora.

Programul vizitei

Luni, ora 09:30 - Întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef)

12:30 - Întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo

13:30 - Inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris

14:00 - Întrevedere cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron la Palatul Élysée

17:50 - Vizită la fabrica Thales

Marți, ora 13:15 - Primirea Președintelui Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler

21:00 - Întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Republica Franceză