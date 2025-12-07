Alegerile pentru Primăria Capitalei au adus nu doar emoții politice, ci și încă o gafă oferită de șeful statului.

În ziua decisivă pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a reușit să transforme cabina de vot într-un obstacol neașteptat. Imaginile surprinse îl arată cum se chinuie să găsească ieșirea, perdeaua devenind pentru câteva clipe un adversar greu de învins. Momentul a părut mai degrabă o demonstrație de neîndemânare decât un gest banal la vot.

După ce a reușit să iasă din cabina „rebelă”, edilul a fost întâmpinat de jurnaliști. Întrebat despre vot, a răspuns cu o sinceritate dezarmantă: „Nu am mai votat de mult timp pentru altcineva în afară de mine”, însoțind replica de un râs scurt.

