„Nu seamănă cu niciun scrutin. Ziua aceasta de alegeri nu m-a interesat nici ca cetățean, nici ca jurnalist, pentru că din 1990 până în prezent n-am mai văzut asemenea lehamite. Nu cred că este de vină vremea sau campania, ci de faptul că bucureștenii nu au fost convinși că votul lor contează. Așa că au ieșit la întâmplare, unii din plictiseală, alții din loialitate față de candidații preferați”, a declarat Cristoiu.

Analistul a subliniat că se aștepta ca aceste alegeri să stârnească interesul comparabil cu cel al unor prezidențiale anticipate, însă prezența slabă arată contrariul. „Mă așteptam ca aceste alegeri să aibă interesul unor alegeri prezidențiale anticipate, dar prezența aceasta slabă arată clar că nu s-a reușit”, a punctat el.

În opinia sa, principala cauză a absenteismului este neîncrederea în forța votului. „Să nu uităm că venim după anularea alegerilor, după campania pentru repetarea prezidențialelor și după câteva luni în care actualul președinte Nicușor Dan a reușit să-și dezamăgească până și propriul electorat”, a mai spus Cristoiu.