Ion Cristoiu, diagnostic necruțător după prezența extrem de scăzută la alegerile din București: N-am mai văzut o asemenea lehamite - VIDEO

Ion Cristoiu, în dialog cu Delia Vrînceanu
Jurnalistul și analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, a comentat prezența extrem de redusă la vot în cadrul alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, afirmând că situația „nu seamănă cu niciun scrutin” din ultimele decenii. Maestrul presei a opinat că un astfel de fenomen denotă lipsa de încredere a oamenilor în propriul vot, după experiența nefericită a anulării alegerilor din decembrie 2024.

„Nu seamănă cu niciun scrutin. Ziua aceasta de alegeri nu m-a interesat nici ca cetățean, nici ca jurnalist, pentru că din 1990 până în prezent n-am mai văzut asemenea lehamite. Nu cred că este de vină vremea sau campania, ci de faptul că bucureștenii nu au fost convinși că votul lor contează. Așa că au ieșit la întâmplare, unii din plictiseală, alții din loialitate față de candidații preferați”, a declarat Cristoiu.

Analistul a subliniat că se aștepta ca aceste alegeri să stârnească interesul comparabil cu cel al unor prezidențiale anticipate, însă prezența slabă arată contrariul. „Mă așteptam ca aceste alegeri să aibă interesul unor alegeri prezidențiale anticipate, dar prezența aceasta slabă arată clar că nu s-a reușit”, a punctat el.

În opinia sa, principala cauză a absenteismului este neîncrederea în forța votului. „Să nu uităm că venim după anularea alegerilor, după campania pentru repetarea prezidențialelor și după câteva luni în care actualul președinte Nicușor Dan a reușit să-și dezamăgească până și propriul electorat”, a mai spus Cristoiu.