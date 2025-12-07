„Vreau să fac din București proiectul vieții mele, nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Orașele care se schimbă pe termen lung trebuie să își schimbe viziunea. M-am concentrat pe transmiterea unor mesaje eminamente pozitive în campanie. Asta a fost cheia succesului. Fac un apel către cei din secții să fie atenți. Vreau să îi mulțumesc domnului președinte Bolojan, căruia i-am promis că voi duce o campanie demnă. Vreau să mulțumesc REPER și PER București. Vreau să îi mulțumesc lui Ludovic Orban și lui Vlad Gheorghe, care a făcut un gest greu, dar corect.

Acest vot nu îți oferă suficientă legitimitate și vreau să le mulțumesc celor care m-au votat pentru că pot să fiu primarul Bucureștiului.

N-am apucat să-mi sun soția și copilul. Aflaseră acum 15 minute că exista posibilitatea să câștig. A fost o perioadă grea pentru noi.

Mâine dimineață mă voi duce la Sectorul 6 și voi face programul după aceea. Coaliția PSD-PNL-USR din Consiliul General trebuie să meargă mai departe, ca și în coaliție. Îi mulțumesc președintelui Ilie Bolojan, mi-aș dori ca această victorie să fie primită și ca victoria domniei sale”, a afirmat Ciprian Ciucu în discursul de la sediul PNL, unde i-a avut alături pe premierul Ilie Bolojan și pe fostul premier Ludovic Orban.