Se spulberă mitul reziștilor salvatori. Asistăm la o înfrângere fără precedent a reziștilor - Cătălin Drulă pierde Primăria Capitalei cu un procent extrem de mic, aproape 14%, la diferența uriașă față de candidatul de pe locul 3. Acest lucru s-a întâmplat deși Nicușor Dan l-a susținut pe față pe Cătălin Drulă .

Drulă pierde în fieful lui Nicușor Dan și al USR, un semnal extrem de important tras de societate împotriva reziștilor, mai ales în lumina ultimelor scandaluri: demisia lui Ionuț Moșteanu și, de asemenea, scandalul apei care o are în centru pe Diana Buzoianu.