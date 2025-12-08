Nicușor Dan, în fața celui mai mare eșec electoral de până acum: românii NU vor USR la guvernare
Înfrângere uriașă pentru Nicușor Dan, care a susținut pe față candidatul USR. Este cel mai mare eșec pe care îl înregistrează președintele de la începutul mandatului. Pe de altă parte, românii dau un semnal extrem de important: nu vor USR la guvernare, deși reziștii dețin funcții cheie la vârful statului.Iar după cum spuneau analiștii, aceste alegeri ar putea fi considerate și drept un referendum pentru suspendarea președintelui, și anume, că românii nu mai vor gașca USR.
Se spulberă mitul reziștilor salvatori. Asistăm la o înfrângere fără precedent a reziștilor - Cătălin Drulă pierde Primăria Capitalei cu un procent extrem de mic, aproape 14%, la diferența uriașă față de candidatul de pe locul 3. Acest lucru s-a întâmplat deși Nicușor Dan l-a susținut pe față pe Cătălin Drulă .
Drulă pierde în fieful lui Nicușor Dan și al USR, un semnal extrem de important tras de societate împotriva reziștilor, mai ales în lumina ultimelor scandaluri: demisia lui Ionuț Moșteanu și, de asemenea, scandalul apei care o are în centru pe Diana Buzoianu.
Alte voci spun că Drulă ar putea primi o funcție importantă după acest eșec la Capitală.