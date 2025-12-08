Într-o intervenție publică, Rizea a afirmat că în urmă cu trei zile ar fi avut loc percheziții la o firmă controlată de Musteață, denumită Bucharest Nord Investment, înființată în România de aproximativ trei ani.

„E un mare escroc, are multe dosare de evaziune fiscală care, cu sprijinul unor procurori corupți, s-au prescris. A fost și este susținut de socialiștii lui Dodon”, a spus Rizea, adăugând că intenționează să ofere mai multe detalii în perioada următoare, inclusiv despre procurorii care l-ar fi ajutat pe afacerist.

Rizea a mai dezvăluit, de asemenea, că Musteață ar fi implicat în afaceri imobiliare frauduloase la Chișinău, în urma cărora mai multe persoane ar fi fost înșelate, unele dintre acestea decedând în circumstanțe suspecte. „A pus apartamente pe numele unor oameni ai străzii, care ulterior au fost găsiți morți, unii lângă Prut, alții pe la Nistru”, a declarat Rizea.

Acesta a adăugat că va pune la dispoziția instituțiilor din România, inclusiv DIICOT, toate informațiile pe care le deține, susținând că acestea ar putea fi de interes pentru anchetatori.