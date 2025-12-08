Edilul a transmis că își va continua activitatea la Sectorul 4, unde intenționează să se concentreze pe proiectele locale deja începute. Băluță a subliniat că experiența acumulată în această campanie va fi folosită pentru a consolida munca depusă în sector și pentru a menține legătura cu cetățenii.

În mesajul său, Băluță a arătat că rămâne dedicat atât locuitorilor din Sectorul 4, cât și celor din București, punând accent pe ideea de continuitate și pe dorința de a duce mai departe proiectele locale.

„Mulțumesc!