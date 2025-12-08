Mesajul lui Daniel Băluță după înfrângerea din alegerile pentru Primăria Capitalei. Care sunt planurile sale de viitor

Daniel Băluță. Foto: George Călin / Inquam Photos)
Daniel Băluță a reacționat pe pagina sa de socializare după ce au fost anunțate rezultatele alegerilor locale pentru Primăria Capitalei. Deși sondajele de opinie îl plasau printre favoriți, acesta s-a clasat în final pe locul al treilea. Mesajul său a fost unul de recunoaștere a sprijinului primit în campanie și de reafirmare a angajamentului față de comunitatea pe care o conduce.

Edilul a transmis că își va continua activitatea la Sectorul 4, unde intenționează să se concentreze pe proiectele locale deja începute. Băluță a subliniat că experiența acumulată în această campanie va fi folosită pentru a consolida munca depusă în sector și pentru a menține legătura cu cetățenii.

În mesajul său, Băluță a arătat că rămâne dedicat atât locuitorilor din Sectorul 4, cât și celor din București, punând accent pe ideea de continuitate și pe dorința de a duce mai departe proiectele locale.

„Mulțumesc! 
Mulțumesc tuturor celor care m-ați sprijinit în ultimele săptămâni și mi-ați acordat încrederea voastră!
Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4 și pentru întregul București!”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook. 

 