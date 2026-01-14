Lumea presei din România este în doliu după trecerea în neființă a Nicoletei Drăgușin, o jurnalistă de elită cu o carieră impresionantă de peste un sfert de secol. Specialistă în relații internaționale și corespondent de război, Nicoleta s-a stins din viață în urma unei bătălii scurte și fulgerătoare cu o boală incurabilă.

Destinul său profesional a fost marcat de simbolism încă de la debut; prima sa zi de lucru în presă a coincis cu data de 11 septembrie 2001, momentul atacurilor teroriste de la World Trade Center, eveniment ce avea să prefigureze o carieră dedicată relatărilor din cele mai fierbinți puncte ale globului.

La Realitatea a coordonat transmisiile din timpul războiului din Irak

Formată la standardele CNN, unde a urmat stagii de pregătire la sediul central din Atlanta și a activat ca World View Contributor, Nicoleta Drăgușin a devenit prima corespondentă a celebrului post american în România. Experiența sa s-a consolidat prin coordonarea departamentelor de știri externe la televiziuni precum Realitatea TV, unde a gestionat transmisiile din timpul războiului din Irak.

Curajul său a purtat-o în zone de conflict și dezastre umanitare majore, de la crizele din Sudan și Libia, până în mijlocul Revoluției Portocalii de la Kiev sau pe străzile devastate din New Orleans în timpul uraganului Katrina.

Dincolo de activitatea ca reporter de front, Nicoleta a ocupat poziții cheie de management editorial la Kanal D, unde a pus bazele colaborării CNN World Report, și a colaborat strâns cu France 24 International. Pe parcursul anilor, prezența sa la marile evenimente planetare a fost constantă, fiind singurul jurnalist român în puncte cheie sau evitând la limită tragedii, precum atacul terorist de la Nisa din 2016.

Recent, în aprilie 2024, ea s-a aflat la Vatican pentru a transmite momentele istorice ale trecerii în neființă a Papei Francisc și alegerea noului Suveran Pontif, Leon al XIV-lea. Prin dispariția sa, jurnalismul românesc pierde o voce autoritară, care a transformat știrea externă într-o misiune de viață, relatând cu rigoare și empatie istoria contemporană în direct.