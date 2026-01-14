INGREDIENTE:

4 felii ceafă de porc

5 gogoșari

1 cană suc de roșii

1 ceapă

6-7 căței de usturoi

ulei de floarea soarelui

mărar verde

sare și piper

MOD DE PREPARARE:

Taie carnea în cubulețe potrivite.

Încinge ulei într-o tigaie și rumenește carnea pe toate părțile. Acoperă cu un capac și lasă carnea până capătă crustă. Condimentează cu sare și piper. Scoate apoi carnea pe un platou.

Curăță și toacă mărunt ceapa și usturoiul, apoi pune-le la călit în aceeași tigaie.

Curăță și taie gogosarii, adaugă-i peste ceapă. Adaugă apă cât să acopere legumele. Acoperă tigaia cu un capac și lasă la fiert până mai scade lichidul, apoi adaugă sucul de roșii. Condimentează cu sare și piper.

Adaugă carnea rumenită peste legume și mai lasă totul la gătit, pentru aproximativ 10 minute.

Oprește focul, apoi presară mărar tocat mărunt peste mâncare.

Savurează o porție din bunătatea asta de ostropel cu gogoșari, potrivit sursei.