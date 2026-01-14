Curmalele, fructele biblice tămăduitoare

Despre curmale se spune că au fost singurul aliment pe care l-a avut și cu care s-a hrănit Fecioara Maria când a dat naștere pruncului Iisus. Beneficiile lor sunt cunoscute, așadar, din cele mai vechi timpuri.

Există numeroase soiuri de curmale și toate sunt foarte gustoase și hrănitoare. Se consumă inclusiv necoapte, fiind dulci, crocante la exterior și zemoase în interior. În această stare, însă nu pot fi păstrate multă vreme, spre deosebire de cele coapte și stafidite care rezistă mult timp păstrate în condiții optime.

La popoarele arabe, se spune că trei curmale pe zi și un pahar cu lapte îți pot asigura toți nutrienții necesari pentru o zi întreagă, chiar dacă nu ai consuma alte alimente.

Sunt un adevărat depozit de vitamine și minerale, fiind un foarte bun energizant ce se recomandă în special dimineața, pentru a asigura energia pentru întreaga zi. Și, de asemenea, înainte de antrenamentele fizice, deoarece asigură un surplus de energie. Curmalele sunt cunoscute ca fiind fructe ce au efect afrodiziac.

Ce minerale și vitamine conțin

Datorită mineralelor pe care le conțin, peste cincisprezece la număr, pot trata sau preveni diverse afecțiuni, printre care și cancerul. Seleniul fiind elementul care ajută la prevenirea bolii. Alte minerale importante, pe care le au sunt fierul și magneziul. De aceea curmalele sunt recomandate în cazurile de anemie, iar oamenii de știință spun că sunt foarte bune pentru creșterea imunității.

Sunt indicate pentru a întări oasele fragile, datorită calciului pe care îl conțin, iar potasiul întărește inima. Vitamina A este benefică pentru ochi, deoarece crește acuitatea vizuală și ajută la menținerea umidității corespunzătoare a ochiului.

Întăresc auzul și au efect de calmarea al nervilor, fiind considerate și un eficient tratament împotriva bolilor de ficat.

Curmalele previn deshidratatea pielii, iar dacă aveți probleme cu buzele uscate sunt un remediu eficient. De asemenea, întăresc unghiile și părul.

Și în cazul bolilor de stomac se recomandă și au efect digestiv, datorită conținutului de fibre și calciu care reglează aciditatea stomacului. Un pahar de apă în care ați ținut trei curmale poate fi un remediu foarte bun în cazurile de constipație.

Conțin flavonoide și antioxidanți care luptă împotriva infecțiilor și ajută la previnirea hemoragiilor. Specialiștii spun că și frunzele de curmal sunt foarte eficiente în problemele dermatologice și reduc colicile copiilor mici.

Curmalul este un palmier apreciat din antichitate, a fost considerat de vechii egipteni ca simbol al fertilității și mai este denumit și regele oazelor arabe.