Viitoarea „stea” a gamei a fost deja surprinsă în teste, sub un camuflaj dens, atât pe drumurile din România, cât și pe traseele solicitante din Alpi.

Design musculos și dimensiuni generoase

Poziționată strategic ca un „frate mai mic” al modelului Bigster, noua Dacia C-Neo va avea o lungime de aproximativ 4,6 metri. Conform analizelor recente, mașina va adopta un limbaj de design sportiv și impunător, preluând elemente vizuale de succes de la noile modele ale mărcii, inclusiv semnătura luminoasă modernă și o gardă la sol înălțată, ideală pentru escapadele în afara asfaltului.

La interior, accentul cade pe latura practică și familială. Deși nu va exista o versiune cu șapte locuri, C-Neo promite un spațiu generos pentru pasagerii din spate și un portbagaj voluminos. Ambianța va fi una modernă, dominată de noul volan multifuncțional și de un ecran tactil central, menținând ergonomia specifică noului curs de design Dacia.

Tracțiune integrală electrică și motorizări hibrid

Gama de motorizări reprezintă un salt tehnologic important pentru marcă. Propulsorul de 1,2 litri în trei cilindri va fi disponibil în variante de 120 CP și 150 CP. O noutate absolută este sistemul de tracțiune integrală care folosește un motor electric pe puntea spate. Vârful de gamă va beneficia de motorizarea Hybrid 155 (1,8 litri), cu transmisie automată, oferind eficiență maximă pentru mediul urban. Evident, nu va lipsi motorizarea benzină-GPL, care, cuplată la transmisia EDC, promite o autonomie impresionantă de până la 1.000 de kilometri.

Când va fi lansată și la ce prețuri

Premiera oficială a modelului C-Neo este programată să aibă loc imediat după Salonul Auto de la Paris din luna octombrie. Primele unități vor ajunge pe marile piețe europene spre finalul anului 2026.

În ceea ce privește latura financiară, prețurile de pornire speculate se situează între 23.900 și 28.000 de euro, în funcție de dotări și motorizare, păstrând promisiunea Dacia de a oferi cel mai bun raport calitate-preț din segment.