Primăria Huedin a confirmat oficial demisia și a transmis că atribuțiile vor fi preluate de viceprimarul Norbert Dezsi, astfel încât activitatea administrației locale să continue fără întreruperi. De-a lungul mandatelor sale, Mircea Moroșan a coordonat proiecte majore de modernizare a orașului.

Edilul a explicat că decizia sa are două motive principale: finalizarea obiectivelor asumate și lipsa unei majorități solide în urma alegerilor din 2024.

De ce a demisionat Mircea Moroșan

„Această decizie am luat-o având în vedere două considerente majore. Primul ține de obiectivele pe care mi le-am asumat încă de la începutul mandatului. Au fost patru direcții clare: în primul rând, scoaterea Huedinului din noroi, prin modernizarea străzilor, trotuarelor și a parcărilor. Al doilea obiectiv a fost aducerea gazului în oraș, un proiect esențial pentru dezvoltare. Al treilea a vizat punerea la punct a sistemului medical local, astfel încât oamenii să beneficieze de servicii decente, aproape de casă. Al patrulea și ultimul obiectiv, care s-a concretizat recent, a fost atragerea unui investitor major în Huedin. Compania Knauf va realiza o investiție importantă în oraș; autorizația de construire a fost eliberată, constructorul a fost desemnat, iar în această săptămână începe organizarea de șantier.

Al doilea considerent a fost legat de rezultatul alegerilor locale. Mandatul a fost câștigat cu dificultate, cu aproximativ o treime din voturi, fapt care mi-a dat de gândit. Ne aflăm în pragul unor decizii importante privind reforma administrativă, iar fără o majoritate solidă, de 50% plus unu, nu consider corect să iau decizii nepopulare, care să afecteze întreaga comunitate. Nu doresc ca administrația locală și primarul să fie puși în situația de a aplica măsuri dificile, asumate la nivel central, fără o susținere clară din partea cetățenilor.

Am ales să fac acest pas după mulți ani de muncă în slujba comunității. Am încercat întotdeauna să pun interesul orașului pe primul loc și să las în urmă proiecte care să conteze pe termen lung. Huedinul de astăzi este un oraș care arată și funcționează altfel decât în urmă cu ani, iar acest lucru a fost posibil datorită unei echipe implicate și a încrederii acordate de cetățeni.”