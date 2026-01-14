”A fost o necesitate să luăm aceste măsuri. Impozitele pe proprietate sunt contribuția cetățenilor din fiecare localitate la infrastructura acelei localități. Ai o casă undeva, impozitul pe casă este contribuția ta la drumul care îți este asfaltat, dacă este asfaltat sau nu, la apa și canalizarea care îți este adusă până la limita de proprietate, la rețeaua de gaz, la rețeaua de iluminat electric, la serviciile publice pe care le oferă primăria: o școală bună în comună, o creșă poate, un dispensar și așa mai departe.

În România, ca date comparative, acest impozit pe proprietate în total reprezintă aproximativ 0,55% din PIB-ul României, în timp ce media din țările europene este de peste trei ori mai mare, este de 1,85%.

Deci nivelul impozitului pe proprietate în România, de 20 de ani încoace, este unul foarte mic. Aceasta este realitatea, comparativ cu investițiile care trebuie făcute într-o localitate.

România, ăsta e al doilea motiv, s-a angajat să corecteze această situație”, a declarat Ilie Bolojan la televiziunea publică.