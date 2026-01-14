Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Trump a susținut că SUA „au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale”, adăugând că „NATO ar trebui să ne conducă în această direcție” și avertizând că, în caz contrar, Rusia sau China ar putea încerca să își extindă influența în regiune.

Potrivit Associated Press, președintele a transmis că „NATO devine mult mai redutabilă și eficientă cu Groenlanda în mâinile Statelor Unite. Orice altceva decât asta este inacceptabil.”

Tensiuni internaționale și reacții dure din Europa

Groenlanda, teritoriu semi-autonom al Danemarcei, se află în centrul unei crize geopolitice după ce Trump a insistat în repetate rânduri că insula ar trebui să fie sub control american. Locuitorii capitalei Nuuk au respins ferm ideea, afirmând că țara „nu este de vânzare”.

Casa Albă nu a exclus nici măcar posibilitatea unei acțiuni de forță, ceea ce a amplificat îngrijorările în rândul aliaților europeni. Ministrul de externe al Franței a criticat dur poziția Washingtonului, vorbind despre un „șantaj” asupra Groenlandei.

Întâlniri tensionate la Washington

Vicepreședintele JD Vance urmează să discute situația cu ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, și cu omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt. Întâlnirea are loc într-un climat diplomatic fragil, după ce prim-ministrul danez a avertizat că disputa ar putea afecta chiar stabilitatea NATO.

Pe străzile din Nuuk, jurnaliștii au intervievat localnici îngrijorați. Tuuta Mikaelsen, o studentă de 22 de ani, a declarat pentru Associated Press că speră ca oficialii americani să înțeleagă mesajul populației și „să se retragă”.

Poziția Groenlandei: „Alegem Danemarca. Alegem NATO.”

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a transmis marți, la Copenhaga, un mesaj ferm:

„Dacă trebuie să alegem între Statele Unite și Danemarca aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO. Alegem Regatul Danemarcei. Alegem UE.”

Întrebat despre declarațiile acestuia, Trump a răspuns:

„Nu sunt de acord cu el. Nu știu cine este. Nu știu nimic despre el. Dar asta va fi o mare problemă pentru el.”

De ce este Groenlanda atât de importantă

Groenlanda are o poziție strategică majoră în Arctica. Topirea accelerată a gheții deschide noi rute comerciale către Asia și facilitează accesul la resurse minerale esențiale pentru tehnologie. Trump a invocat și amenințarea reprezentată de navele rusești și chinezești în regiune, argumentând că SUA trebuie să controleze insula pentru a-și proteja securitatea. Totuși, experți internaționali și locuitori ai Groenlandei pun sub semnul întrebării aceste justificări, considerând că tensiunile sunt alimentate mai degrabă de ambiții geopolitice decât de riscuri reale.