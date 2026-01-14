Potrivit NetBlocks, monitor global al conectivității, „datele arată că Iran rămâne offline, în timp ce țara se trezește într-o nouă zi de întuneric digital”, întreruperea internetului depășind 132 de ore.

Ce se întâmplă, de fapt, în Iran. Un tânăr fugit în Turcia a povestit clipele groaznice

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie 2025, declanșate de criza economică severă și prăbușirea monedei naționale, transformându-se rapid în manifestații anti-guvernamentale. Merajii, care are peste 50.000 de urmăritori pe Instagram, a confirmat într-un videoclip că a părăsit Iranul și a ajuns în Turcia, unde a vorbit despre violențele extreme din țară.

El susține că forțele de securitate acționează brutal împotriva protestatarilor. „Oameni buni, tocmai am ajuns în Turcia după foarte multe greutăți, nu mă simt deloc bine. Îi omoară pe toți. Ucid copiii pe străzi.”

„Doar ajutorul străin mai contează”

El afirmă că iranienii nu mai au nicio formă de protecție internă și că singura speranță ar fi sprijinul internațional: „Doar ajutorul străin mai contează. Toată lumea îl cheamă pe prinț. El nu este, de fapt, un prinț; prințul simbolizează libertatea. Oamenii îl văd ca pe un salvator.”

În final, Merajii descrie atmosfera din Iran în termeni cutremurători: „Am văzut iadul în Iran. Am văzut iadul în Iran în aceste zile.”