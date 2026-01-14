Iată o rescriere cursivă a întregului material, integrând toate detaliile într-o narațiune coerentă, fără intertitluri sau concluzii editoriale:

Uniunea Europeană analizează o mișcare diplomatică fără precedent, luând în calcul desemnarea unui negociator de rang înalt pentru relația cu Vladimir Putin, într-o tentativă de a-și asigura un loc la masa tratativelor privind viitorul Ucrainei. Această schimbare majoră de strategie vine pe fondul temerilor că administrația condusă de Donald Trump ar putea încheia un acord bilateral cu Rusia peste capul europenilor, ignorând interesele de securitate ale continentului într-un război care a intrat deja în al patrulea an. În ultimele săptămâni, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-au unit forțele pentru a promova necesitatea unor canale diplomatice directe cu Kremlinul, argumentând că, în contextul discuțiilor purtate deja de Washington prin emisari precum Steve Witkoff, Europa nu își mai permite luxul de a rămâne un simplu spectator.

Deși inițiativa a câștigat teren în mai multe capitale și la nivelul Comisiei Europene, ideea rămâne profund controversată și marcată de obstacole birocratice și politice. Criticii avertizează că numirea unui astfel de trimis special ar putea fi interpretată drept o legitimare a pozițiilor Moscovei, mai ales că eforturile de mediere ale lui Trump sunt în impas din cauza pretențiilor teritoriale ale Rusiei. Totodată, există o divergență clară între statele care susțin un emisar doar pentru coordonarea cu Kievul și cele care, precum Italia, insistă pe un interlocutor direct pentru cercul restrâns al lui Putin. Din punct de vedere instituțional, proiectul riscă să genereze conflicte interne de putere: o astfel de numire ar putea marginaliza rolul Kajei Kallas, actualul șef al diplomației UE, și ar ridica semne de întrebare cu privire la autoritatea reală a trimisului în fața liderului rus, mai ales dacă acesta nu provine dintr-o structură cu greutate politică imediată.

În ciuda acestor incertitudini, discuțiile despre profilul viitorului negociator au început deja să contureze câteva nume cu greutate. Italia l-a propus neoficial pe fostul premier Mario Draghi, în timp ce în cercurile diplomatice de la Bruxelles este vehiculat numele președintelui finlandez Alexander Stubb, apreciat pentru relația sa cordială cu Donald Trump și pentru experiența țării sale în gestionarea graniței cu Rusia. Deși oficialii UE subliniază că nicio decizie formală nu a fost încă adoptată și că postul nu există din punct de vedere juridic, presiunea de a transmite un mesaj ferm atât spre Washington, cât și spre Moscova, pare să accelereze procesul. Miza rămâne definirea unui rol care să reprezinte eficient vocea Europei, fie că acesta va fi asumat de un lider în funcție sau de un diplomat veteran capabil să navigheze între cerințele aliaților transatlantici și realitățile dure ale frontului din Ucraina.