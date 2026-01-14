Această rețetă este dată pentru aripioare crocante de pui, în special, dar se poate face și din pulpe dezosate, pe care le tăiem în bucăți mai mici, în funcție de preferința fiecăruia.

Ingrediente:

500 gr aripioare de pui (pulpe de pui dezosate tăiate în bucăţi mici);

1 ceapă albă rasă;

1 căţel de usturoi mărunţit;

1 ou;

250 ml apă;

100 gr amidon de porumb;

1 linguriţă de sare;

1 linguriţă de piper proaspăt măcinat;

ulei de floarea-soarelui pentru prăjit;

puţin ardei iute măcinat (după gust);

4 linguri de ketchup;

2 linguri zahăr;

2 linguri de seminţe de susan;

sucul de la o jumătate de lămâie.

Mod de preparare

Aripioarele de pui se pun la marinat împreună cu ceapa şi usturoiul aproximativ 30 minute. Între timp se bate la un loc un ou cu apa, amidonul de porumb, sarea şi piperul. Se înmoaie aripioarele de pui în amestecul de ou şi amidon şi se așează cu grijă într-o tigaie neaderentă, în uleiul încins. Se prăjesc aproximativ 10 minute până ce devin crocante şi prind culoare aurie, se scot și se scurg pe un prosop de bucătărie, după care se aşează într-un vas.

Ketchup-ul se amestecă într-o cratiță împreună cu ardeiul iute, sucul de lămâie, zahărul şi seminţele de susan şi se lasă amestecul să fiarbă. Pentru o potențare a aromei semințelor de susan, acestea se pot usca, în prealabil, prin puțină prăjire. După ce dă în fierbere, amestecul se ia de pe foc și se toarnă peste pui, amestecându-se astfel încât carnea să fie acoperită pe toate părţile. Se servesc calde.