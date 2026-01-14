Incidentul a avut loc pe 13 ianuarie, în jurul orei 15:20. Un bărbat de 61 de ani, șoferul taxiului, a sunat la 112 pentru a anunța că vehiculul său a fost oprit brusc de un alt autoturism, din care au coborât doi bărbați agresivi.

Tânără de 19 ani, răpită dintr-un taxi de iubit și tatăl acestuia. Fata se prostitua pentru partener

Potrivit Poliției, „Din primele verificări a reieşit faptul că, bărbatul de 61 de ani, în calitate de şofer de taxi, în timp ce se deplasa pe strada Serelor, din Bascov, transportând o pasageră, ar fi fost blocat în trafic de un alt vehicul, din care au coborât doi bărbaţi necunoscuţi, ce au manifestat un comportament agresiv. Aceştia ar fi provocat distrugeri autoturismului şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică, iar ulterior una dintre persoane ar fi scos pasagera din taxi şi ar fi urcat-o, împotriva voinţei sale, în autoturismul cu care se deplasau, părăsind locul faptei.”

În urma intervenției, polițiștii au identificat agresorii: un bărbat de 56 de ani și fiul său de 21 de ani, ambii din comuna Merișani. Tânăra luată cu forța, concubina tânărului, a fost găsită împreună cu ei și dusă la sediul Poliției pentru audieri.

A mințit că nu a fost răpită, apoi a recunoscut

Inițial, victima a negat că ar fi fost răpită, susținând că nu i s-a întâmplat nimic. Surse judiciare citate de News.ro au declarat însă că, ulterior, tânăra a recunoscut că se prostituează pentru bărbatul de 21 de ani și că acesta este concubinul ei. Ea le-a spus polițiștilor că mergea să își viziteze cei doi copii, aflați în plasament în județul Dâmbovița, când a fost luată de pe stradă.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare, violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ei urmează să fie prezentați Parchetului cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările acestui caz.