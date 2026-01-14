Iată o rescriere cursivă a întregului eveniment, structurată sub formă de narațiune jurnalistică, fără întreruperi:

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a raportat miercuri un incident neobișnuit care a dus la reținerea unui bărbat din Lupeni, aflat sub monitorizare electronică în cadrul unui ordin de protecție pentru violență domestică. Alerta a fost declanșată în momentul în care dispeceratul structurii de monitorizare a sesizat că bărbatul, în vârstă de 43 de ani, nu mai răspundea apelurilor de verificare obligatorii, în timp ce semnalul GPS localiza telefonul de supraveghere într-o clădire din proximitatea stației CFR Deva.

Intervenția rapidă a polițiștilor de la Serviciul Județean de Poliție Transporturi a dus la o descoperire neașteptată în locația indicată de sistem: dispozitivul și încărcătorul acestuia se aflau în posesia unui bărbat fără adăpost, în vârstă de 45 de ani. Acesta din urmă le-a declarat oamenilor legii că a cumpărat kit-ul de monitorizare cu suma de 200 de lei de la o persoană necunoscută, bunurile fiind imediat ridicate de autorități ca probă în dosar.

Deși beneficiarul real al măsurii de supraveghere s-a prezentat ulterior la sediul Poliției Hațeg susținând că ar fi pierdut dispozitivul, explicația sa nu a fost acceptată de anchetatori. În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de încălcare a măsurilor prevăzute de ordinul de protecție, bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore. În prezent, acesta se află în arestul IPJ Hunedoara și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva pentru stabilirea unor măsuri legale mai stricte.