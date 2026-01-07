Reprezentanții poliției au precizat că, la examinarea sumară a trupului, nu au fost constatate urme vizibile de violență, iar corpul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

O tânără din Alba a murit subit în propria casă

”Echipajele medicale ajunse la faţa locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul tinerei. La examinarea sumară a trupului acesteia, nu au fost constatate urme vizibile de violenţă, fiind transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Alba.

În prezent, anchetatorii desfășoară cercetări sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a clarifica toate detaliile și circumstanțele în care s-a produs decesul.