Măsura a fost luată pentru a se lucra la Planșeul Unirii, aflat în cea de a treia etapă a proiectului, care presupune executarea forajului pentru piloni.

Pentru montarea carcaselor metalice pe șantier a fost obținut avizul Brigăzii Rutiere, care permite restricționarea circulației pe segmentul menționat în ziua de sâmbătă.

Potrivit primăriei, zonele restricționate vor fi marcate cu balize, garduri direcționale, lămpi de avertizare, precum și indicatoare de tipul „Ocolire prin dreapta” și „Drum în lucru”