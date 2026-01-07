Potrivit polițiștilor, bărbatul de 36 de ani conducea din direcția Ciurgău când l-a lovit în plin pe pieton. În loc să oprească, șoferul ar fi fugit imediat după impact. O echipă de anchetă a fost mobilizată pentru identificarea rapidă a conducătorului auto și a mașinii implicate.

Pieton lovit mortal în Cluj. Șoferul a fugit de la locul accidentului

”Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 36 de ani, din localitatea Ceanu Mare, care conducea un autoturism din direcţia localităţii Ciurgău, ar fi accidentat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă, identificat ca fiind un bărbat de 69 de ani, din aceeaşi localitate. Ulterior impactului, conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei”, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

La scurt timp, polițiștii l-au găsit pe bărbat în comuna Ceanu Mare, iar autoturismul a fost descoperit în Cluj-Napoca. Testele pentru alcool și droguri au ieșit negative. Trupul victimei a fost transportat la IML Cluj-Napoca pentru autopsie, care va stabili cu exactitate cauza morții.

Între timp, ancheta continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, urmând ca procurorii să decidă măsurile legale care se impun.