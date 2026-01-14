Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 afectează imaginea României la Washington.

Specialistul spune, în cadrul unui interviu, că România nu e hotărâtă, nu are inițiativă iar acest lucru face ca SUA să fie rezervată în ceea ce ne privește.

„România este percepută în două moduri diferite. Pe de-o parte privim România în contextul NATO, ca un aliat puternic în regiune și unul important, mai ales în contextul conflictului cu Rusia. Când vine vorba despre relația României cu Washingtonul există un pic de scepticism pe mai multe fronturi, ceea ce determină administrația să facă un pas înapoi în implicarea directă.

Congresul desigur, în contextul securității regionale și NATO este cu siguranță dispus să colaboreze cu România, dar nu în același mod ca în trecut. Una dintre preocupările majore ale acestei administrații este cu siguranță integritatea alegerilor. Integritatea alegerilor e ceva ce-l preocupă pe președintele Trump, mai ales că mulți americani cred că au existat probleme electorale aici.

Când vedem anularea alegerilor, așa cum s-a întâmplat în România, este destul de alarmant pentru această administrație să vadă așa ceva. Când vedem o diferență atât de vastă între turul 1 și turul 2 al alegerilor, asta reprezintă întotdeauna un motiv de îngrijorare și acest lucru a determinat ca Washington-ul să fie mai rezervat în relațiile cu România.

Cu siguranță va exista o colaborare între România și Statele Unite ale Americii doar poate nu în prim plan sau nu în modul în care majoritatea țărilor ar aprecia. România trebuie să-i arate președintelui că este dispusă să se schimbe și acum Washingtonul nu vede asta. Polonia este exemplul perfect. Stă în prim-plan, a luat inițiativa, ceva ce România nu a făcut.



Nu cred că ar trebui să existe niciun fel de îngrijorare că se transmite vreun alt mesaj în afară de simpla sugestie de a vă asuma un rol mai important și de a lua inițiativă, iar noi vom juca acel rol de sprijin. Dacă nu sunteți dispuși să vă susțineți singuri, atunci noi nu o vom putea face pentru voi. SUA nu va lua inițiativa de a veni la București să încerce să ceară un parteneriat în relațiile noastre.



E important ca Bucureștiul să analizeze serios și să înțeleagă ce își dorește de la SUA. Ce vă doriți în această relație cu SUA și cel mai important ce puteți oferi Statelor Unite.”, a declarat Eli Gold, președinte fondator Gold Institute for International Strategy.